Nieuwe Trabant weer stapje dichterbij

Door: BV

Herpa heeft als producent van schaalmodellen niet meteen kaas gegeten van de ontwikkeling van een echte auto. En toch is het juist dat wat het bedrijf beoogde toen het afgelopen septembermaand op het Autosalon van Frankfurt een moderne Trabant voorstelde. Het schaalmodel (1:10) werd zeer positief onthaald en inmiddels is er voor de ontwikkeling van het koetswerk al een partner gevonden. Dat is Indikar uit het Oost-Duitse Zwickau. Dezelfde stad als waar destijds ook de ‘Trabi' vandaan kwam. Indikar heeft een pak ervaring in koetswerkbouw, maar past die voornamelijk toe om bestaande wagens van pantsering te voorzien. Momenteel wordt nog druk gezocht naar een platform voor het model. Als alles goed gaat, krijgen we tijdens de volgende IAA in Frankfurt, in september 2009, een model op ware grote te zien.

