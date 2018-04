Your worst nightmare

Door: BV

GM zit de laatste tijd niet om een stunt verlegen. En dit is een klassieker; haal een supersportwagen uit de rekken en dos hem uit als politiewagen. Bob Lutz, de tweede man bij GM, bond de kat de bel aan op de blog van het bedrijf. In het verleden zijn enkele van deze extreme projecten realiteit geworden. Zo bolt er in Italië een Gallardo van de wegbrigade rond. Maar dit is volgens GM slechts een plagertje. Tot Sherrif X of Y op de deur staat te bonken wellicht...

