GMC Denali: GM gelooft nog in pickups

General Motors gelooft dat er nog steeds een toekomst is voor pickups. En niet alleen als werkinstrument, want dat is nogal evident. Ook als alternatief voor de personenwagen. Deze GMC Denali XT, een showauto die volgende week op het Autosalon van Chicago zal debuteren, bewijst dat. Overigens speelt het overgrote deel van de Amerikaanse vijfzitters-met-laadbak een recreatieve rol. De Denali XT valt dankzij z'n bijzonder brede flanken, stoere uitgeklopte wielkasten (gevuld met 23-duims velgen) en indrukwekkende voetdruk.

Maar de GMC Denali XT moet vooral bewijzen dat de Amerikaan op z'n twee oren mag slapen. Ook de pickup zal in de toekomst zuinig én milieuvriendelijk worden. Onder de kap zit dan wel nog steeds een dikke 4,9l grote V8 -326pk sterk- hij lust ook bio-ethanol. En hij hoeft bij deellast niet alle cilinders te gebruiken. Dat laatste zorgt vanzelfsprekend voor een daling van het verbruik. Als klap op de vuurpijl is de Denali ook nog eens een hybride. Een elektromotor doet het zeer goed in een stedelijke omgeving én op het terrein. General Motors denkt dat het zo niet minder dan de helft van de brandstof kan besparen. Naar we vermoeden zit ook de (relatief) lage daklijn van de vierdeurs terreinmakker daar voor iets tussen. Hij moet immers minder lucht verplaatsen.

