Ford Focus CC met Kinetic-snuit

Door: BV

Ford heeft eerder al drie-, vier-, vijfdeurs én break van de Focus van nieuw smoelwerk voorzien. Het is dus maar logisch dat ook de Coupé-Cabriolet die behandeling krijgt. De opgefriste versie zal eerst in Genève te zien zijn. Het model heeft een meer driedimensinaal uitgewerkte motorkap boven een dubbel trapeziumvormig grille-ontwerp. De koplampen en voorspatborden zijn dynamischer vormgegeven dan voorheen.

In het interieur worden enkele nieuwe designstatements toegevoegd. Het model beschikt nu over een geheel nieuwe middenconsole. Die is voorzien van een opbergruimte van 4 liter en een armleuning die over 8cm verschuifbaar is. Verder noteren we nieuwe materialen en aankledingen voor het interieur. Die horen bij nagenoeg elke facelift. Ford gaat één stapje verder door ook het instrumentarium te herwerken. Dat heeft nu kokervormige meter met wit en rood verlichte instrumenten. De uitrusting wordt -al dan niet optioneel- opgewaardeerd. We noteren onder meer een start-knop, bandenspanningscontrole en nieuwe navigatiesystemen.

Aan de motoren en de aandrijving wordt niet geraakt. Deinstapper is nog steeds een 100pk sterke 1.6 benzine. Die wordt geflankeerd door een tweeliter met 145pk. De Focus CC is relatief stijf, maar daardoor ook bepaald geen lichtgewicht. Dieselen heeft dus het voordeel dat u meer koppel kan aanwenden. In dat geval levert Ford u de 136pk en 320Nm sterke 2.0 TDCi. Die laatste is overigens beter geïsoleerd dan voorheen.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.