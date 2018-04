Eerste blik op opvolger Opel Meriva

Door: BV

e Meriva staat sinds 2003 in de catalogus. Het model had het mini-MPV-segment destijds nagenoeg voor zich alleen, maar de tijden veranderen. Inmiddels is de concurrentie aangescherpt. Dat men bij Opel ook niet stil zit, zal blijken op het Autosalon van Genève. Daar stelt het merk met de Bliksemschicht het Meriva Concept voor. Deze weinig onthullende schets werd zopas vrijgegeven. Daaruit valt alleen op te maken dat het model een dynamischer vormgeving krijgt, en dat hadden we u ook zonder plaagbeeld kunnen vertellen. Het duurt nog twee jaar voor de tweede generatie Meriva te koop is.