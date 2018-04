PGO met aardgas-retro-fun model

Door: BV

De Franse producent PGO bouwt open sportwagentjes die niet toevallig veel weg hebben van wijlen de Porsche 356. Ze worden door een tweeliter Peugeot-krachtbron aangedreven. Tenminste, in normale omstandigheden. Op het Autosalon van Genève stelt de piepkleine constructeur een Cevennes voor (het merk heeft twee versies, en dit is de meest moderne) die door een 1.6l turbomotor wordt aangedreven. En die lust géén benzine of diesel, maar doet z'n ding op aardgas. Daardoor daalt de CO tot 118gr/km. Dat moet de inspiratie voor het groene dak geleverd hebben. Op pret beluste klanten, en dat is de enige soort die PGO bedient, kunnen op hun twee oren slapen. Het blok levert 150pk en 210Nm, wat het pluimgewicht nog altijd naar 100km/u sleurt in 6,5 tellen. De autonomie bedraagt 450 kilometer, dankzij een tankinhoud van 132l.

Of de CNG (Compressed Natural Gas) Cevennes ook in productie gaat, is nog niet zeker. Dat doet PGO alleen maar als er voldoende interesse is. Dat deze 1.6l turbo benzinemotor binnen afzienbare tijd de atmosferische tweeliter in zowel de Speedster als de Cevennes vervangt, lijkt ons evident.

