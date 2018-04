Chinees merk Geely scoort nul op veiligheid

Door: BV

Een paar overijverige collega's van een Russisch autoblad hebben achter de rug van de importeur een auto van het Chinese merk Geely (de Zi You Jian om exact te zijn) gekocht. Niet om er een wegtest mee te doen, want daaraan wil het merk nog wel meewerken, maar om er eentje tegen een muur te kletsen. Geen geklooi, maar in gecontroleerde omstandigheden en volgens EuroNCAP procedures. Dat wil zeggen; frontaal aan 64km/u tegen een vervormbare barrière die iets meer dan de linkerhelft van de bumper bestrijkt. De proef is beduidend strenger dan de Russische veiligheidseisen. Daar telt het resultaat van een frontale botsing bij 53km/u.

De resultaten zijn hoedanook teleurstellend. Omgerekend naar EuroNCAP-kwalificatie haalt het model nog niet één sterretje. De overlevingsruimte voor de bestuurder werd tijdens de test angstvallig klein en het pedalen en het stuur zouden met zekerheid voor levensbedreigende verwondingen zorgen. Bij ons is Geely nog niet te koop, maar de Chinezen zijn zo ambitieus dat het er over enige tijd wellicht wel van komt.

