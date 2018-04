Rinspeed sQuba is duikauto

Door: BV

Een gebrek aan fantasie kan je de Zwitserse tuner en Porsche-specialist Rinspeed niet verwijten. Het bedrijf geeft elk jaar rendez-vous op het Autosalon van Genève en stelt er doorgaans een knotsgekke creatie voor. Ditmaal heeft de maker wat te veel naar James Bond gekeken, die in ‘The Spy Who Loved Me' met een Lotus Esprit z'n ding deed onder de waterspiegel. Bovenop de golven zou overigens maar saai geweest zijn, want dat heeft Rinspeed eerder al gedaan. Er zijn overigens wel meer overeenkomsten met James Bond' uitspatting. Rinspeed baseerde de sQuba immers op de Exige en het opteerde toevallig ook voor wit als koetswerkkleur, net als de Esprit destijds.

De sQuba heeft helemaal geen uitstoot. De aandrijflijn moest immers tegen water kunnen en daarom werd gekozen voor elektromotoren die door lithium-ion batterijen gevoed worden. Er zijn er in het totaal drie, waarvan er één voor de aandrijving aan land zorgt en de andere de in de achterbumper ingewerkte proppelorbladen aandrijft. Een beetje duikboot heeft natuurlijk ook een hoogteroer nodig. Een functie die wordt waargenomen door waterjets die op de flanken net achter de voorwielen zijn ingewerkt. Om het gewicht binnen de perken te houden en de veiligheid van de passagiers te waarborgen is de sQuba open. Dat betekent natuurlijk wel dat het water tijdens het duiken gewoon binnenloopt. Ademen doe je dus via een mondstuk en een zuurstoftank. Het ganse interieur is afgestemd op de dubbele roeping van het model. De instrumenten zijn waterdicht en de aankleding wordt ook onder water niet glad. En voor de duurzaamheid van het model helpt het uiteraard dat Lotus een aluminium structuur gebruikt die met kunststof panelen aangekleed wordt.

