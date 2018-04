BAT-mobiel van Bertone

Door: BV

Hij heeft misschien ook wel wat weg van het vervoermiddel van de gevleugelde held van het witte doek, maar hij heeft er niets mee te maken. BAT staat bij het Italiaanse stijlhuis Berlinetta Aerodynamica Technica. Een studiemodel dus dat de know-how van het bedrijf op vlak van aerodynamica in de verf moet zetten. Deze BAT 11 knoopt dan ook aan bij het verleden. In de jaren vijftig bouwde Bertone immers al studiewagens met deze benaming. En het recept komt ook uit de oude doos. Netals weleer wordt gebruik gemaakt van bestaande techniek van Alfa Romeo. Ditmaal schuilt onder het futuristische uiterlijk het onderstel en de motoren van de Alfa 8C. Bertone stelt het model voor in Genève en dat is op zich een verassing. Het bedrijf dat niet alleen designfaciliteiten ter beschikking stelt maar ook fabrieken heeft, verkeert in grote moeilijkheden. De arbeiders van de fabriek zitten al meer dan een jaar met de vingers te draaien omdat het bedrijf geen orders meer heeft. Bertone is door de Italiaanse rechtbank inmiddels onder gerechtelijk akkoord geplaatst waardoor het tijdelijk beschermd is tegen z'n schuldeisers. Er wordt inmiddels druk gezocht naar een held die het bedrijf van de ondergang kan redden.

