Klein venijn: Fiat 500 Abarth

Door: BV

Fiat heeft het Abarth-merk niet voor niets weer van onder stof gehaald. Na de Grande Punto komt er nu ook weer een lekker opgepepte versie van de 500 op de markt. Helemaal in de sfeer van de Abarht-500-tjes van weleer. De officiële gegevens zijn leest u maandagavond (18/02) op www.auto55.be, maar deze eerste foto is nu al door de mazen van het net geglipt. Daarop is alvast te zien dat de 500 voorzien wordt van ogen en poten, te weten grotere lichtmetalen velgen, een bredere bumper, zelfbewuste wielbogen en natuurlijk een striping die al die sportiviteit nog beter in de verf zet. Accessoires zijn big business, weten ze nu ook in Turijn, dus je zal aan het uiterlijk van de Abarth nog heel wat kunnen wijzigen.

Onder de kap komt zo goed als zeker een 1.4l benzinemotor. De reden daarvoor is eenvoudig, er is geen plaats voor iets groters. Maar een compressor kan er wel bij. Vermoed wordt dat de Abarth tussen 130 en 140pk sterk wordt. Fiat houdt dan nog een tweede versie achter de hand. De EsseEsse (SS dus) die tussen 150 en 180 paarden rijk wordt maar op hetzelfde blok gebaseerd is. Het is weinig waarschijnlijk dat beide krachtpatsers tegelijk op het publiek worden losgelaten. Maar nogmaals, morgen weten we meer.