Door: BV

Saab heeft op het Autosalon van Genève de voorbode staan voor een nieuw compact model. Dat zal gerealiseerd worden op het platform van de toekomstige Opel Astra. De 9x was in 2001 reeds een studiemodel dat de richting aangaf, maar ditmaal is de uitwerking al meer hapklare kost. We verwachten de definitieve productieversie van de kleine Saab nog dit jaar.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.