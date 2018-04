Goedkoop plagertje van Kia

Door: BV

Een plaagbeeld de wereld insturen is een bijzonder goedkope manier voor de autoconstructeur om wat extra persaandacht te scoren. Efficiënt is het ook, want we gaan er bijna altijd op in. In dit geval gaat het om een detailopname van de Kia Soul Burner. Eén van drie Soul-concept cars die we in Genève zullen vinden. De Burner is de kwaaiste van allemaal. De Soul zelf voor de horizonten voor Kia niet alleen verruimen, hij moet het merk ook van z'n saaie imago afhelpen.

