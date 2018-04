Meer over Opels volgende Meriva

Door: BV

Het studiemodel voor de volgende generatie Meriva krijgen we in Genève te zien. Eerder werd al een weinig onthullende schets vrijgegeven en nu is er een foto die ons een weinig wijzer maakt. Maar we hebben intussen wel meer informatie kunnen lospeuteren. De Meriva krijgt immers een Flexdoor-systeem. Wij krijgen dan meteen visioenen van deuren die in alle richtingen open kunnen, maar zo'n vaart zal het niet lopen.

Het studiemodel heeft conventioneel openende voorportieren en achterdeuren die in tegengestelde richting openzwaaien. Het zijn evenwel geen zgn. ‘zelfmoorddeuren' omdat zowel het voor- als het achterportier een normale afmeting heeft en ze onafhankelijk van elkaar geopend of gesloten kunnen worden. Door de scharnieren van de achterste deuren te verplaatsen kunnen die 90° openen, wat de toegankelijkheid ten goede zou moeten komen. Met beide portieren open krijg je overigens géén ononderbroken opening, want om verschillende redenen (stevigheid, veiligheid, kostprijs) behoudt Opel de B-stijl. Op de volgende Meriva-generatie moeten we nog een paar jaar wachten, maar deze opstelling is geen aardigheidje voor het showexemplaar. De volgende Meriva-generatie zal zich ermee profileren. Die beslissing is bij Opel reeds genomen.

