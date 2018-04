Caterham V8: 500pk - 500kg!

Door: BV

Caterham heeft de handen in elkaar geslagen met RS Performance. Dat bedrijf lepelde in de Super 7, die voor gelegenheid z'n lichtgewicht structuur combineerde met Carbon koetswerkdelen, een 2.4l V8-krachtbron. Die 40-klepper levert meer dan 400pk in atmosferische vorm. Maar onder de motorkap van het lichtgewicht sportautootje was ook nog plaats voor een supercharger. In die uitvoering levert de krachtbron ‘meer dan 500pk'. Het leeggewicht blijft evenwel beperkt tot 520kg. De vermogen-gewichtsverhouding is dan ook verbluffend. 1000pk per ton, of -uiteraard- 1kg per pk. Om dat vermogen op het asfalt te krijgen is nogal wat herwerkt. Eigenlijk heeft de Caterham RS Performance behalve de vorm (van ver) nog weinig gemeen met de andere Caterhams. En die kan je toch ook niet kinderachtig noemen.

De versnellingsbak is een zesbak, van het conventionele of het sequentiële type. En al het vermogen wordt nog steeds naar de achterwielen gevoed. En elektronica doet voor het eerst z'n intrede. Het zal geen kinderspel zijn het vermogen op het asfalt te krijgen, dus houdt launch control een oogje in het zeil. De topsnelheid is zowaar begrensd, bij 240km/u. De krachtigste versie print naar 100km/u in minder dan 3 tellen. We kunnen het geloven... Overigens doet Caterham je bij een aankoop ook nog twee dagen rijstage cadeau. En die is niet facultatief. Zonder cursus geen auto. De Seven staat overigens te boek als een betaalbare sportauto, maar die vlieger gaat ditmaal niet op. De prijs van 115.000 pond is vergelijkbaar met die van menig supersportwagen.

