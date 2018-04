Maserati GranTurismo krijgt S

Door: BV

Exact een jaar na de onthulling van de nieuwe GranTurismo verzint Maserati een nieuwe versie. Die moet nog meer de nadruk op prestaties leggen. Onder de neus zit nu een 4.7l grote V8 is (afkomstig uit de Alfa 8C Competizione, maar die was op zijn beurt gebaseerd op een Maserati-aggregaat). Het blok levert in de GranTurismo S 440pk. Vermogen dat door een elektro-hydraulische versnellingsbak met MC-Shift shakeling wordt geleid. Het Brembo-remsysteem wordt overgenomen van de Quattroporte GT S. Het onderscheid zich door z'n dubbele gegoten remschijven in een legering van gietijzer en aluminium. Een formule die afkomstig is uit de racerij en een merkbaar betere fadingresistentie biedt.

Het uiterlijk wordt opgesmukt met wat discrete maar niet mis te verstane stijlelementen. Aan de binnenzijde vinden we leder en Alcantara terwijl het zitmeubilair horizontale biezen op de zittingen en rugleuningen krijgt.

