Lek: Opel Meriva Concept

Door: BV

Het is dezer dagen zeer moeilijk om een geheim te bewaren. En nu zit ook Opel met een lek. Daardoor hebben -een beetje vroeger dan voorzien- de eerste beelden van de Meriva Concept. Die staat volgende week in Genève te blinken. De huidige Meriva moet nog een paar jaar mee (en dat ‘paar' mag je vrij letterlijk nemen), maar Opel kiest er nu al voor om de vormen van de opvolger te onthullen. Het definitieve model zal dus weinig afwijken van dit showexemplaar. De reden voor die vroege openhartigheid moet je zoeken in het FlexDoor-principe. De volgende Meriva krijgt immers tegengesteld openende portieren en Opel wil het grote publiek al laten wennen aan de idee. Overigens betekent dat niet dat de B-stijl komt te vervallen. Om de veiligheid te waarborgen en het prijskaartje niet de pan uit te laten swingen, blijft die gewoon present.

