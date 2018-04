Exclusief: dit is de Opel Insignia!

Door: BV

Bij Opel wordt hard gewerkt aan de Insignia. Dat model debuteert in juli op de Londen Motorshow en moet de Vectra, die alweer als te weinig vooruitstrevend en te saai wordt bestempeld, naar de vergeethoek verwijzen. Van de fikse middenklasser gaf Opel alleen een detailfoto vrij. In tegenstelling tot de Meriva, waarvan eerder her en der beelden opdoken, is het uiterlijk van de Insignia een goed bewaard geheim. Tot nu. We kunnen u alvast het allereerste beeld van Opels grote berline voorschotelen. Het model zal in Rüsselsheim van de band lopen.

