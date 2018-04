Goed en slecht nieuws van EuroNCAP

Door: BV

De Europese crashtest-organisatie EuroNCAP heeft weer een nieuwe golf resultaten gepubliceerd. En dat is weer eens wat anders dan de goed-nieuws-show die we de afgelopen tijd voorgeschoteld krijgen. Niet dat er helemaal géén goed nieuws is. Integendeel, de nieuwe Citroën C5 scoort 5 sterren, de Suzuki Splash (ook te koop als Opel Agila) haalt 4 sterren en hetzelfde geldt voor de Renault Kangoo, BMW X3 en Daihatsu Terios.

Het slechte nieuws dan? Wel, de EuroNCAP heeft een nieuwe categorie van voertuigen aan z'n repertoire toegevoegd. Dat zijn de pickups. In eerste instantie werden er drie van tegen de obstakels gesmakt. Het resultaat onthult dat er nog werk aan de winkel is. De eerste drie slachtoffers waren de Isuzu D-Max, Nissan Navara en Mitsubishi L200. Ze scoren allen behoorlijk in de zijdelinge crashtests, maar frontaal ergens tegenaan rijden is geen lachtertje. De Isuzu D-Max scoort in principe twee sterren, maar omdat enkele grenswaarden overschreden worden (wat duidt op ernstig of levensbedreigend letsel) haalt de EuroNCAP er één door. Om dezelfde reden verliest Nissan's Navara z'n enige ster. De L200 komt dan, in schril contract met beide concurrenten, wél uitstekend uit de test. De Mitsubishi haalt een score van 4 sterren.

