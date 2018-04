Speciale Koenigsegg nr2: CCX

Door: BV

Ook supersportwagens ontsnappen er niet aan: speciale reeksen. Koenigsegg heeft er nu zelfs twee. We hebben de CCXR Special Edition waarvan slechts 6 exemplaren gemaakt zullen worden. Die werkt alleen op bio-ethanol (met z'n hoge octaangehalte) en is goed voor 1018pk. En nu is er ook de CCX, waarvan 14 stuks op de planning staan. Die is wat meer bescheiden met 806pk, maar we veronderstellen dat een topsnelheid van 395km/u en een sprinttijd van 3,2 tellen voor de meeste mensen nog steeds acceptabel is. De Zweden weten wel van aanpakken, want de lijst aanpassingen ten opzichte van het ‘standaard'-model is bijzonder uitgebreid. Onder meer de aerodynamica werd onder handen genomen. En zoals het bij speciale reeksen past, is de aankleding wat verfraaid, onder meer met een aangepaste middenconsole, lederen vloermatten en ‘Special Edition'-deurdorpels.

De CCXR mag weg voor € 1,5 miljoen. De CCX is wat goedkoper en moet € 1,33 miljoen kosten. En je kan er nog één hebben als je je haast. Van beide versies zijn nog maar twee stuks verkocht. Als je twijfelt trekt dit je misschien over de streep: vijf jaar onderhoud en totale waarborg zijn inbegrepen.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.