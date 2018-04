Kleine, dappere Saleen op komst

Door: BV

Op het Autosalon van New York presenteert de Amerikaanse nicheconstructeur Saleen een nieuwe sportwagen. Momenteel komt de boter op het brood bij dat bedrijf nog van het tunen van allerlei producten, maar daar willen de Yanks verandering in brengen. Hun S7 supersportwagen krijgt immers een kleine broer; de S5S. Dit is alvast een opwarmertje.

Van de voorlopige specificaties zou je het ook warm krijgen. Een geblazen 5.0l V8 op bio-ethanol moet minstens 500pk uitbraken. En de S5S wordt een lichtgewicht. Daar zorgen een aluminium onderstel en composiet koetswerkpanelen wel voor. Saleen geeft al een indicatie over de topsnelheid... die moet meer dan 320km/u bedragen.

