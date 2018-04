Saab 9-X BioHybrid Concept

Door: REDACTIE

Saab pakt in Genève uit met de 9-X BioHybrid Concept. Een visie van hoe een toekomstige compacte Saab eruit zou kunnen zien, en er -op wat details na- ook effectief uit zál zien. Al komt dat laatste uiteraard niet uit de mond van Saab. De Zweden van GM willen met het model een jonger publiek opwarmen.

Onder de kap zit een bijzonder efficiënte 1.4l turbomotor. Die levert 200pk / 280Nm en wordt in z'n taak bijgestaan door hybridetechnologie van moederhuis GM. Zoals de naam suggereert, is het bio-brandstof die door de cilinders gejaagd wordt. Op E85 Ethanol zou de CO2-uitstoot voor de gemengde cyclus amper 105gr/km bedragen. Conventionele benzine lust de centrale ook, maar dan levert het aggregaat slechts 170pk en 230Nm. De centrale wordt gekoppeld aan een gerobotiseerde zesbak, die ook met flippers aan het stuur bediend kan worden. Op het octaanrijke E85 sprint de 9-X naar 100km/u in 7,9 tellen en is het tot een top van 216km/u in staat. Op benzine neemt de sprint 4 tienden meer in beslag en blijft de top steken op 192km/u.

De 9-X krijgt een assertieve pose. Daarvoor zorgen de grote wielen met turbinevormige spaken die tot ver op de hoeken gedreven werden. De overhangen zijn daardoor zowel voor- als achteraan minimaal. De daklijn wordt volgens het ‘shooting break'-principe zo ver mogelijk doorgetrokken om in een verticaal opgestelde achterruit over te gaan. Een vorm die we reeds in 2001 konden ontwaren in de 9X (voorgesteld in Frankfurt). De koets is strak gehouden en ontbeert zelfs zichtbare deurgrepen of zijspiegels. De panoramische voorruit en diep uitgesneden grille verwijzen naar de Aero X coupé concept die twee jaar geleden in Genève stond te blinken. Diezelfde stijlelementen knipogen echter ook naar het vliegtuigverleden van het bedrijf. Saab neemt nu zelfs z'n toevlucht tot actieve aërodynamica. Bij snelheden van 70km/u of meer neemt de dakvleugel een andere positie in en zakt de in de achterbumper ingewerkte diffuser. Het eerste om de luchtstroom te optimaliseren (en op die manier het verbruik enkele procenten te doen dalen), het tweede om extra neerwaarste druk te genereren.

De kofferklep is tweeledig. De achterruit klapt omhoog terwijl het onderste deel zich horizontaal net boven de bumper nestelt. Het laden van grote over zware objecten wordt makkelijker gemaakt door een elektrisch bediende, uitschuifbare laadvloer. Uiteraard kan de achterbank plat. Saab heeft de rugleuning van de achterzetels met rubber bekleed om objecten in de koffer beter op hun plaats te verankeren. Op de achterbank is plaats voor twee personen. Die beschikken over bovengemiddeld veel hoofdruimte, dankzij de eerder vernoemde, lang doorlopende daklijn. Vooraan maakt Saab's traditionele naar de bestuurder gerichte middentunnel plaats voor een console met ingewerkt instrumentarium die aan de A'stijl vertrekt. De instrumenten zijn sterk driedimensionaal uitgewerkt en lijken in ijs te zijn bevroren. Wit is de overheersende tint, ook wat de (instelbare) sfeerverlichting betreft. Saab ging in zee met Sony Ericsson voor het uitwerken van de boordelectronica. Die zou probleemloos moeten samenwerken met de laatste elektronische snufjes.