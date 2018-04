Inschrijvingen februari wéér hoger

Door: BV

De Belgische automarkt was het jaar al sterk begonnen, maar de inschrijvingscijfers van Februari gaan nog stuk boven die van vorig jaar. Er werden liefst 55.941 nieuwe voertuigen ingeschreven. Dat is 14,5% meer dan vorig jaar. Het totaal voor de eerste twee maanden staat op 112.787, wat 7,7% meer is dan vorig jaar. Eén en ander wordt toegeschreven aan het ‘saloneffect', ondanks de mindere opkomst op de beurs dit jaar. Ook de motorfietsen krijgen daardoor een positieve stimulans; ze gaan 28,7% in de plus (2.826 stuks). De kleine bedrijfsvoertuigen gaan 11,2% positief, alleen de echt zware jongens dalen; met 10,2%.

Peugeot prijkt voor het eerst sinds lange tijd nog eens bovenaan de tabellen. Er werden er 6.101 van ingeschreven. Citroën staat met 5.583 stuks op de tweede stek. Opel zet 5.091 inschrijvingen achter z'n naam, VW 4.497 en Renault 4.476.