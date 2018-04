Dunlop introduceert sportieve band

Door: BV

Dunlop heeft zich de laatste jaren vooral geprofileerd op de markt van de sportieve banden. Het merk heeft zich het eigen maken van het nichesegment tot doel gesteld en pakt daarom om de haverklap uit met nieuwe, hoogtechnologische banden die de automobielliefhebber (21% van de Europeanen met een rijbewijs rekenen zichzelf tot die groep) moet bekoren. De Dunlop SP Sport Maxx is nauwelijks anderhalf jaar op de markt geweest en wordt nu reeds opgevolgd. Een illustratie dat de concurrentie en vernieuwingsdrang in de bandensector dezer dagen moordend is.

De SP Sport Maxx TT is gericht op moderne, sportieve wagens en bestuurders, zonder dat het daarom om de echte bolides gaat. Denk aan de GTI's, coupé's, krachtige, koppelrijke dieselberlines en SUV's van vandaag. Dunlop probeert, zoals elke bandenfabrikant, door gebruik van nieuwe technologiën tegengestelde belangen, bijvoorbeeld grip in de bochten en rechtuitstabiliteit op een natte ondergrond, met elkaar te verzoenen. Dat gebeurt op verschillende manieren. We noteren een tiendelig loopvlak, waarbij de rubberdiepte nauwkeuriger is afgestemd op de vorm van het wegdek om 3 tot 4% meer contactoppervlak te verkrijgen. Het loopvlak is tegenwoordig bij alle grote merken asymmetrisch ingedeeld met verschillende profielpatronen en dieptes. En natuurlijk wordt ook de rubbersamenstelling onder handen genomen. De SP Sport Maxx TT doet daarvoor voor het eerst beroep op een compound met nanodeeltjes. Bijzonder fijne kunstmatige atoomstringen (100 miljoenste van een millimeter groot) die harder zijn dan diamant worden aan de rubbermengeling toegevoegd. Dat zorgt voor een betere hechting (dus meer rubber -grip- op het wegdek) en een grotere slijtageresistentie (dus meer kilometers per band). Helemaal nieuw, voor Dunlop althans, is het gebruik van Kevlar. Dat materiaal is vijf keer zo sterk als staal. We zien het vaak terug in geweven vorm, maar ditmaal is het gebruikt als vezelpulp en ingewerkt in de apex van de band. Dat is het verbindingstuk tussen de hiel (het deel dat de velg raakt) en de wang (de opstaande zijde). Het doel is de band zelf steviger te maken en op die manier meer baangevoel aan de bestuurder door te geven. De TT in de typebenaming staat immers voor ‘Touch Technology'.

We voelden de nieuwe band aan de tand en vergeleken hem tegen z'n rivaal van Bridgestone, waarvan geweten is dat hij bijzonder goed presteert. Op een droog wegdek is die band overigens wat vergevingsgezinder dan de Dunlop, geven beiden elkaar op vlak van grip nauwelijks een duimbreed toe en is het verschil er vooral een van karakter. De SP Sport Maxx TT verdraagt een aggressievere stijl. Hij is ook wat communicatiever, maar daarvoor betaal je de prijs op vlak van geluidscomfort en de demping van kleine oneffenheden. Dunlop heeft de prestaties op een nat wegdek goed voor elkaar. Daar komt het grootste verschil, en dan meteen ook de meest uitgesproken troef van dit rubber bovendrijven want de remwerking is gevoelig beter dan bij de Brigdestone. Bij gripverlies in de bochten valt op dat de Dunlop dat wat brutaler doet dan de Bridgestone met een zachtere wang, al treedt ook een tikkeltje later op. De band is er heden in 15 maten, van 205/50 R17 tot 255/35 R18. De goedkoopste is de 225/45 R17 die rond € 235 kosten moet. De duurste is vanzelfsprekend ook de grootste band (die hiervoor) en kost per stuk zo'n € 385.