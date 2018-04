Verbeterde Nissan Navara haalt 3 sterren

Door: REDACTIE

Nissan presenteerde aan de EuroNCAP instantie verbeterde versie van de Navara pick-up. Aan deze versie werden drie sterren toegekend. Na de povere één ster voor het model 2008 was er enige beroering ontstaan, vooral dan omdat de X-Trail wel goed scoorde. Het verlies van sterren van de Navara was te wijten aan een niet goed functionerende airbag. Nissan heeft al zijn productieversies gewijzigd en om geen risico's te lopen wordt de software aangepast voor alle modellen die sinds 2005 werden geproduceerd. Een terugroepcampagne is gestart om de software bij te stellen. Niet alleen krijgt de Navara drie sterren, het zijn er zelfs vier voor de categorie "bescherming van de inzittende kinderen". Wij mogen aannemen dat ook Isuzu alles in het werk zal stellen om de D-Max/Rodeo pick-up (een ster) op te waarderen.

