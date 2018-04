Invicta concept door Buick

Door: BV

Het eens zo Amerikaanse Buick moet meer auto's verkopen. En dat betekent dat er gezocht wordt naar groeimarkten. Dan kan je China niet negeren. En zo komt het dat Buick volgende maand op het Autosalon van Peking een fonkelnieuw studiemodel voorstelt. De tweede maal al, want vorig keer was het de Rivièra. Deze nieuweling heet Invicta en is bijzonder omdat er niet alleen rekening gehouden werd met de Amerikaanse, maar ook met de Aziatische smaak. Volgende maand weten we meer...

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.