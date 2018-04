Mercedes Actros derde generatie

Door: REDACTIE

Mercedes heeft duidelijk de wind mee. Getuige daarvan de reeds 10.000 bestelorders voor het nieuwe vlaggenschip Actros. Vanaf juli wordt deze krachtpatser in Wörth geproduceerd, wordt in september voor het eerst aan het publiek voorgesteld in Hannover en de eerste leveringen in ons land gebeuren vanaf het laatste trimester van dit jaar. De afdeling Daimler Trucks zette vorig jaar 467.000 bedrijfsvoertuigen af. Ondanks een daling van ongeveer negen procent realiseerde het bedrijf daarop 15% meer winst. Daimler verder profijt maken maar ook het volume opvoeren. De nieuwe Actros geeft die filosofie steun in de rug.

De stoere maar fraai getekende Actros is gemotoriseerd met zes- en achtcilinders van 320 tot 476 pk De 12 liter V-zessen en de 16 liter V-achten produceren van 510 tot 598 pk. Alle negen leverbare motoren zijn uitgerust met de milieuvriendelijke BlueTec technologie. De 300 miljoen liter brandstofbesparing die totnogtoe met deze technologie werd gerealiseerd, betekent ook een daling van 700.000 ton CO2 emissies.

Daimler zorgde voor een opwaardering op vier vlakken: milieu, veiligheid, comfort en design. Op het vlak van de gerieflijkheid noteerden wij een bovenbed dat in alle omstandigheden horizontaal blijft - interessant als de truck op een helling is gestationeerd. De stuurinrichting van de trekkers is directer en zorgt voor een betere besturingsstabiliteit. Alle modellen kunnen voortaan standaard worden uitgerust met een volautomatische PowerShift-versnellingsbak van de tweede generatie met 12 verhoudingen.

Voor een zuiniger verbruik is er een regelbare airdeflector en Voith retarder. De ruitenwissers en lichten zijn, uiteraard uitvergroot, die van een personenwagen met regensensor en LED-achterlichten. De klimaatregeling werd geoptimaliseerd en er is ook een actief remassistentie-systeem dat kop en staart botsingen moet voorkomen. Daarnaast noteren we een waarschuwingssysteem dat in actie schiet als de bestuurder onvrijwillig van z'n rijstrook afwijkt en intelligente stabiliteitscontrole (6x2 semi-trailer trekkers). Uiterlijk krijgen we een dynamischer front met gebogen zijkanten van het radiatorscherm en een discrete spoiler onderaan.

