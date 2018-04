Wiesmann GT MF5 met BMW V10

Door: BV

De Duitse nicheconstructeur Wiesmann werkt zichzelf in de kijker met de nieuwe GT MF5. Het is de reeds gekende coupé, zij het voorzien van wat aërodynamische attributen, met de V10 die we heden uit de BMW M5 kennen. In tegenstelling tot de M5 heeft deze slanke tweezitter geen last van obesitas. Hij zet niet eens 1,4 ton op de weegschaal, terwijl de krachtcentrale ongewijzigd goed is voor 507pk. De prestaties mogen er dan ook zijn. De sprint naar 100km/u kan in net geen 4 tellen en de weerstand wordt de aandrijflijn, uiteraard voorzien van een zesbak en het vermogen naar de achterwielen stuwend, pas bij 310km/u te veel.

De dakloze telg met dezelfde motor bestaat nog niet, maar is wel in ontwikkeling, zoals we u enkele dagen geleden reeds meldden. Die zal naar verwachting volgend jaar in maart op het Autosalon van Genève onthuld worden. Heden is de Roadster enkel leverbaar met als MF3, met de motor uit de vorige BMW M3.

