Actiemodel Corvette Competition

Door: BV

Corvette heeft met de Victory Edition al een speciale reeks in de catalogus staan, maar er wordt nu een twee, beperkte serie, in het leven geroepen. Die is gebaseerd op de C6 Coupé, heeft Corvette Competition, en komt zowaar met een aantrekkelijker prijskaartje. De Amerikaanse sportwagen met 6,2l V8-motor is al de uwe vanaf € 61.450.

Corvette heeft de racewagen uitgedost om subtiel naar de succesvolle C6.R-racewagen te verwijzen. Zo vind je tussen de twee dubbele uitlaatpijpen achteraan een grille in honingraatmotief en prijkt de achtervleugel van de Z06 op de kofferklep. De lichtmetalen 5-spaaksvelgen hebben voor een diameter van 18-duim en zijn achter 19-duim groot. Ze zijn uitgevoerd in het een grijstint. De koets is steeds zwart gelakt. Een handgeschakelde zesbak is standaard, maar een automaat met even veel verhoudingen hoort tot de mogelijkheden. De eerste exemplaren worden nog deze maand in ons land verwacht.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.