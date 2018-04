Caterham CSR500: 263pk, 500kg

Door: BV

Caterham heeft weer een nieuw pluimgewicht klaar. Het bedrijf is in een rotvaart nieuwe, supersnelle series aan het ontwikkelen. Deze heet CSR 500. Uit de titel blijkt al dat de 500 staat voor de pk-per-ton-verhouding. Daarvoor is de opgewerkt 2.0l Duratec Ford-motor met 263pk verantwoordelijk. Standaard is handgeschakeld, maar Caterham biedt sinds kort ook een sequentiële bak aan voor de liefhebbers van supersnel sportief schakelen.

Caterham introduceert meteen enkele verbeteringen die we binnen afzienbare tijd ook op de rest van het gamma verwachten. Zo verhuist de richtingaanwijzer eindelijk van z'n plaats op het dashboard naar de stuurkolom, zoals bij elke andere auto. Aan de buitenzijde merken kenners de neus van de R500 op, de vernieuwde voorophanging en de richtingaanwijzers en achterlichten met helder afdekglas. Caterham heeft deze nieuweling gebouwd volgens z'n ‘Superlight'-strategie. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van lichtgewicht materialen als Carbon. De uitrusting is Spartaans want alles wat kilo's met zich mee bracht, moest eraan geloven. De voorruit bijvoorbeeld.

De prestaties zijn nog niet helemaal officieel. Dat wil zeggen, er wordt met geen woord gerept over de topsnelheid. Die is overigens niet zo van belang. De sprinttijd is waar het Caterham om te doen is. En die belooft weer indrukwekkend te zijn. 100km/u staat na hooguit drie seconden op de teller.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.