Supercar-frenzy op de Nurburgring

Door: BV

Het is druk dezer dagen op de beruchte Nordschleife van de Nurburgring. Het 21km lange circuit wordt frequent gebruikt door constructeurs om hun nieuwe modellen in extreme omstandigheden te testen. Op de legendarische omloop een goede, of nog beter - recordtijd, staat bovendien garant voor extra publiciteit en enkele ondertekende bestelbonnen.

De laatste weken zijn er nogal supersportwagens gespot op de Duitse omloop. Lamborghini ging er testen met de krachtigste Murcièlago tot heden (die officieel nog niet is aangekondigd). De in Genève als studiemodel voorgestelde Aston Martin V12 Vantage RS reed er ook al rondjes. Pas rond deze tijd volgend jaar worden de eerste Nissan GT-R's in Europa aan klanten uitgeleverd, maar de constructeur is al druk bezig met de volgende stap. Op de Nordschleife werd immers al de V-Spec-gespot; de meer extreme versie (naar schatting 100kg lichter en 70pk rijker) die later het gamma komt versterken. De hoogtechnologische racemachine klokte er een rondje in ruwweg 7"15'. Corvette heeft met z'n superkrachtige ZR1 dus nog werk aan de winkel. Die was immers ook in Duitsland te gast en bleef steken op 7"40'.

