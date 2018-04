Hyundai Elantra krijgt make-over

Door: BV

Herinnert u zich de Hyundai Elantra nog? Hyundai keilde het model in Europa uit het gamma ten voordele van de i30. Maar de rest van de wereld moet het er nog mee stellen. En de Elantra gaat hard, want de Koreanen bedachten nog een opfrisser voor de vierdeursversie. Die debuteert in China, dé groeimarkt bij uitstek voor compacte sedans, maar gaat onder meer ook naar de VS. Het recept is als vanouds... opgeleukt smoelwerk, nieuwe lichtunits en bumpers en kwaliteitsverbeteringen voor het interieur.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.