Ook dit is Chinees: Geely NL

Door: BV

Het is slechts een kwestie van tijd voor de Chinezen Europa beginnen veroveren, zo veel is zeker. De eerste pogingen waren dan misschien weinig succesvol, de schare Chinese autofabrikanten leert snel bij. Bijzonder snel. Zo stelt Geely op de Bejing Motor Show volgende week deze concept car voor. Eén uit een vloot van liefst 23 stuks, al zijn ze niet allemaal hapklare kost voor de Europeaan. Deze compacte SUV is daarentegen zeer duidelijk op smaak van de Europeaan afgestemd. Je kan er lijnen van nieuwkomers in het segment in vinden, maar het klakkeloos kopiëren lijken ze inmiddels afgeleerd.

Veel details zijn er nog niet. Toch is nu al duidelijk dat deze Geely NL alleen benzinemotoren onder kap krijgt en over een intelligente vierwielaandrijving beschikt. De achterwielen worden enkel ingeschakeld als er tractieverlies optreedt. Hoe lang het duurt eer Geely deze compacte SUV in productie neemt, is niet geweten.

