Jeep stopt alweer met Commander

Door: BV

Jeep stopt volgend jaar al met de productie van de Commander. De grootste telg van het merk werd pas in 2005 aan het gamma toegevoegd. Maar het grote, hoekige model heeft te lijden onder de exhorbitante brandstofprijzen die ook de Amerikaanse consument de laatste tijd moet ophoesten. Afgelopen jaar daalde de verkoop van het model in de VS met liefst 43%. De kleinste motor is er dan ook een 4.7l V8. Jeep lepelt wel een 3.0 V6 diesel in het model, maar enkel voor Europa. En ook bij ons wordt het model slechts druppelsgewijs aan de man gebracht. Bovendien zou het product ook de Grand Cherokee concurrentie aandoen. Moederhuis Chrysler werd onlangs overgenomen door een investeringsmaatschappij en die gaat met een grove borstel door de kosten. Deze zomer sluit het bedrijf, op cruciale diensten na, zelfs enkele weken om de kosten te drukken.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.