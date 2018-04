Dit zijn de populairste auto's van 2008

Door: BV

De Peugeot 207 is de populairste auto van het moment. Dat blijkt uit de cijfers die vakorganisatie Febiac bekendmaakte voor de eerste drie maanden van het jaar. Afgelopen jaar was deze positie nog weggelegd voor de Renault Megane die is weggezakt naar de vierde plaats. Peugeot wist dit jaar al niet minder dan 6.334 207's aan de man te brengen. In z'n kielzog vinden we de Citroën C4 en VW Golf (tweede en derde stek resp.). De Astra nestelt zich op vijf.

Bij de breaks haalt de prijsbewuste Citroën Berlingo, in z'n personenuitvoering uiteraard, het van de Opel Astra, Peugeot Partner en Peugeot 207. In het leasingsegment is er een nek aan nek race aan de gang. Want na drie maanden heeft Audi van z'n A4 Avant exact even veel stuks verkocht als BMW van z'n 3-Reeks Touring (telkens 1.385 exemplaren).

Het segment van de berlines wordt gedomineerd door auto's uit de compactklasse. Op de eerste stek vinden we er alweer de Peugeot 207, op de hielen gezeten door de Opel Corsa, Citroën C3, Renault Clio en VW Polo. Bij de monovolumes wordt de eerste én vijfde stek door de Citroën Picasso ingenomen. In het eerste geval de nieuwe generatie op basis van de C4, in het tweede geval de oude generatie op basis van wijlen de Citroën Xsara. Opel neemt de posities 2 en 4 voor z'n rekening met respectievelijk de Zafira en Meriva. Ertussen vinden we Renault Megane Scénic.

Bij de Cabrio's treffen we alweer de 207 op het ereschavot. De Astra staat op de tweede stek, maar moet het met minder dan de helft stellen. BMW nestelt zich met de 3-Reeks op de derde plaats, Volvo weet met de C70 de vierde stek in te nemen en VW sluit met de Eos de top vijf af.

Nissan heeft met de Qashqai de heerschappij van de Hyundai Tucson gebroken in het segment van de Jeeps. Een omschrijving die je overigens met een flinke korrel zou mag nemen want Febiac gooit de twee- en vierwielaangedreven versies van deze modellen nog altijd op één hoop. De BMW X5 staat op drie, Hyundai Santa Fé op vier en Toyota RAV4 op vijf. De eerste min of meer terreinwaardige auto vinden we in de tabellen pas terug op de 8ste stek, in de gedaante van de Suzuki Grand Vitara.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.