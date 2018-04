Officieel: Mercedes GLK

Door: BV

Hij was reeds als prototype te bewonderen op een aantal Salons, waaronder dat van Genève, maar dit is nu de definitieve productieversie. Die werd in Peking op het Autosalon van China onthuld.

Deze GLK leent de technische basis van de nieuwe C-Klasse. Het is géén terreinvreter, maar een speciaal terreinprogramma moet het wel mogelijk maken om een occasionele uitstap over onverhard te plannen. Een knop op het dashboard stelt de transmissie en stabiliteitscontrole daarop in. De idee is vergelijkbaar met wat pakweg Land-Rover met z'n Freelander doet (en er overigens uitstekende resultaten mee haalt).

Onder de kap vinden twee benzines met een flinke longinhoud en één diesel. We noteren de GLK 280 en GLK 350. De eerste levert 231pk en de tweede is 272pk sterk. De diesel is de GLK 320 CDI met 224pk. Later komt een 220 CDI BlueEfficiency. Goed voor 170pk, 400Nm, een verbruik van amper 6,9l/100km én respectabele prestaties. Zo heten een sprinttijd van 8,8 tellen en een top van 205km/u. Alle motoren worden overigens standaard aan de 7G-tronic zevenstrapsautomaat van het merk gekoppeld. De eerste drie zijn nog voor de zomer te koop. De milieuvriendelijke diesel komt pas volgende zomer.

Aan boord is ruimte voor vijf inzittenden. De GLK blijft binnen het segment van de compacte SUV, want hij is slechts 4,53m lang, 1,84m breed en 1,69m hoog. Over de prijs wordt op dit ogenblik nog met geen woord gerept. Maar als Mercedes z'n huidige prijzenpolitiek handhaaft, en niets wijst op het tegendeel, dan wordt hij iets duurder dan een vergelijkbare BMW 3-Reeks.

