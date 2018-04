Corvette ZR1 krijgt 647pk

Door: BV

GM zit ons al een tijd op te warmen voor de superkrachtige Corvette ZR1. Met plaatjes van het aangedikte koets bijvoorbeeld, maar over prestaties werd met woord gerept. Tot nu. De 6,2l grote geblazen (een compressor van een nieuwe type met vier schoepen) V8 met typebenaming LS9 pers liefst 647pk uit de cilinders. En de trekkracht bedraagt niet minder dan 819Nm. Met een specifiek vermogen van meer dan 103pk/ liter is het zelfs de krachtigste productiemotor die General Motors ooit ontwikkeld heeft. Om al dat geweld op de baan te krijgen, heeft de producent het onderstel en de aandrijflijn verstevigd. En gelukkig is de handgeschakelde zesbak daarbij niet over het hoofd gezien. De prestaties zullen er niet om liegen. Over een sprinttijd wordt nog niet gesproken, maar de topsnelheid is alvast voldoende om het enkele volbloed Europeaanse racepaarden moeilijk te maken. De Corvette ZR1 tikt af op 322km/u. In de VS start de verkoop deze zomer.

