Hyundai i10 is cool

Door: BV

Wie fan is van de MTV-Reeks Pimp My Ride, kent de naam Andy Saunders wellicht. Het is de goeroe van de Britse editie van het succesprogramma. En die heeft op vraag van de Britse Hyundai-importeur de nieuwe kleine telg van het merk onder handen genomen. Een ‘coole' creatie stond wellicht op het verlanglijstje van de verdeler. En dat heeft Saunders vrij letterlijk genomen. Hij bouwde de kleine i10 immers om tot ijskar.

De neus van de i10 bleef grotendeels ongewijzigd, maar achteraan verschijnt een handige opbouw. Misschien brengt die de constructeur nog op het idee van een bestelwagenversie. De koets krijgt accenten in zuurstok-blauw en -roze. En ook de binnenkant is in die tinten afgewerkt. Het zitmeubilair, waarvan de voorzetel origineel is en de passagierszetel vervangen is door een dertien-in-een-dozijn klapstoel, krijgt een tegengesteld kleurenschema in witte en roze parelmoertinten. Wellicht blijft het bij dit ene exemplaar, maar het is nooit uitgesloten dat iemand hier het gat in de markt in ziet.

