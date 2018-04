Corvette zit dik in de speciale reeksen

Door: BV

Eerder deze maand passeerde de Corvette Competition reeds de revue. Dat was een aantrekkelijk geprijsd actiemodel van de Amerikaanse dondermachine. Over de grote plas zijn ze dezer dagen helemaal weg van speciale reeksen. Er zijn er net nog twee bijgekomen. Het gaat om een Indy 500 exemplaar. Dat model heeft een aankleding die gebaseerd is op de door Corvette aangeleverde Pace Car voor de Indianapolis 500-wedstrijd. Alsof de opzichtige bestickering dat niet duidelijk maakt. En omdat het toepasselijk is, worden er 500 stuks van gebouwd. Maar Europa krijgt maar 20 coupé's en 5 cabrio's.

De Z06 427 Limited Edition is dan weer een ode aan de Stingray met big block. Destijds werd die door een potige zevenliter V8 aangedreven. Dat slagvolume haalt de huidige generatie niet meer, maar de dieprode bolige doet je er wel weemoedig aan terugdenken. Meteen bestellen betekent deze zomer rijden.

