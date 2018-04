Nissan Murano 'den draad'

Door: BV

Nissan heeft in Portugal een studiemodel voorgesteld dat EA2 gedoopt is. Het is een Murano die van nagenoeg alle conventionel besturingselementen ontdaan is en waarbij de besturing, het remmen en het schakelen geheel aan de elektronica overgelaten worden. Die zogeheten ‘by wire'-technologie werd eerder al door verschillende constructeurs uitgeprobeerd, maar de resultaten waren weinig succesvol. Toch lijkt het de toekomst. Er valt nogal wat voordeel uit te halen. Omdat alle input van het stuur of de pedalen elektronisch wordt doorgegeven is er geen nood meer aan kabels, hydraulica of stuurstangen. Dat zou goedkoper kunnen zijn (al zal daar wel een excuus voor gevonden worden), het weegt minder (met positieve gevolgen voor de prestaties en het verbruik) en een auto omturnen van een links- naar een rechtsgestuurde versie wordt kinderspel.

De technologie levert ook een plaatsbesparing op. De middentunnel moet niet meer aan een versnellingshendel geofferd worden. Deze EA2 heeft ook pedalen met een kortere slag en een klein en zeer direct stuurtje. En dat het plaatsbesparing oplevert bewijst het merk door een derde zitrij in de Murano (van de eerste generatie) te installeren.

