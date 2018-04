Ferrari GT: nog even...

Door: BV

ij Ferrari wordt de laatste hand gewerkt aan een nieuwe instapper voor het gamma. Een model dat zich de spirituele opvolger van de legendarische Dino mag noemen, maar ook de heel wat minder memorabele Mondial en 348tb tot z'n voorvaderen mag rekenen. Het merk met het Stijgerende Paard, heeft de komst van het model lang ontkend. Zelfs wanneer er al gecamoufleerde prototypes van gespot waren, zweeg men. Maar nu treedt de marketingmachine in actie en mag het stilzwijgen doorbroken worden. Het nieuwe model wordt GT gedoopt (ook de naam GT California circuleert, al wordt die hier niet gebruikt) en zal vanaf deze week onthuld worden. De première volgt op het Autosalon van Parijs. Ferrari zal tot die première regelmatig wat details en foto's druppelen. Het wordt geduld oefenen om de GT in vol ornaat te zien. Om het publiek op te warmen is de website www.ferrarigtcountdown.com in het leven geroepen. Over de looks wordt je er niet veel wijzer. Het geluid van de achtcilinder onder de kap, waarvan we de specificaties nog even schuldig blijven, is er wel te horen. Wordt ongetwijfeld nog enkele keren vervolgd...