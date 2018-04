McLaren werkt aan eigen supersportwagen(s)

Door: BV

Volgend jaar stopt de productie van de Mercedes McLaren SLR. En dan heeft de Engelse fabriek van McLaren alleen nog z'n Formule 1-activiteiten om zich om te bekommeren. Dat is een beetje weinig om alle personeel mee in de weer te houden. Er wordt dus druk gewerkt aan een opvolger voor de McLaren F1 (foto). Met die supersportwagen veegde McLaren in het verleden al de vloer met alle concurrenten aan. Ditmaal zal McLaren op meer dan één paard wedden.

De Britten willen eerst een betaalbare sportwagen uitbrengen (alles is relatief uiteraard). Die moet het de Ferrari F430 en Porsche 997 moeilijk gaan maken. Het model wordt ontwikkeld onder de codenaam P11 en zou aangedreven worden door een V8 met 550pk. Het wordt een coupé, maar er gaan nu al geruchten van een open variant. Over hooguit twee jaar moet het model te koop staan. De open variant volgt wellicht een jaar later.

Er wordt ook hard gesleuteld aan een P12, die eveneens in twee versies zou uitkomen. Dat moet de opvolger worden van de McLaren F1. Een ultrasportieve en exclusieve bolide. Voor de ‘gewone' versie wordt heden een V10 met 600pk genomineerd. Daarnaast staat er een meer radicale afgeleide op het programma. Die zou nog meer vermogen uitbraken en ontdaan zijn van alle niet essentiële (comfort-)items.