BMW en Audi werken aan 8-versnellingsbak

eer is beter. Dat lijkt alvast zo wanneer we het om gangwissels gaat. Er zijn nog steeds viertrapsautomaten op de markt, maar die worden almaar schaarser. Tegenwoordig wordt voor zes of zeven verhoudingen gekozen. Lexus keilt in z'n vlaggenschip LS zelfs al vier jaar een bak met 8 verhoudingen. En het zal daarmee niet lang alleen staan. Het Duitse ZF werkt momenteel aan een 8-trapsautomaat die aan BMW en Audi geleverd zal worden. De eerste constructeur zal die inbouwen in de volgende generatie 7-Reeks en wellicht krijgt ook de fonkelnieuwe X6 die na verloop van tijd onder de bodemplaat. Bij Audi worden de volgende generatie A8, Q7 en de nog in de stijgers staande A7 genomineerd. Extra voorwaartse verhoudingen toevoegen heeft een positief effect op het comfort, het geluidsniveau, de acceleraties en -misschien wel het belangrijkst van allemaal- de uitstoot en het verbruik.