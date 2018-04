Renault-Nissan werkt aan Tata Nano-concurrent

Door: BV

De Indische automaker Tata lanceerde eerder dit jaar de Nano. Een compact, maar volwaardige vierzitter (zeker naar Indische normen). Dat model kost omgerekend niet eens € 2.000 en daar had de wereld niet van terug. Maar er wordt aan een antwoord gewerkt. De Indische fabrikant Bajaj, die heden vooral motorfietsen en driewielers bouwt, slaat de handen in elkaar met Renault en Nissan. De drie partijen richten in India een nieuwe joint-venture op. De helft van de aandelen is in handen van Bajaj, de overige 50% wordt evenredig tussen Renault en Nissan verdeeld.

De Nano-killer van Bajaj is nog niet voor morgen. Pas in 2011 wordt het product, waarvan u hier een studiemodel ziet, op de markt verwacht. Bajaj gaf eerder aan te mikken op een jaarproductie van 250.000 stuks. Maar met de steun van Renault-Nissan is die ambitie inmiddels al aangescherpt. In India en omstreken zouden er begin volgend decennium jaarlijks zo'n 400.000 gesleten worden.