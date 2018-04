Monaco heeft eigen sportwagen

Door: BV

Aan exotische supersportwagen heeft het kleine Sprinsdom annex belastingsparadijs Monaco geen gebrek. Maar een eigen automobiel, dat was al een tijd geleden. En dat stak enkele rijke Monegasken blijkbaar de ogen uit. Daarom werd het stadstaatje z'n enige automerk MCA (Monte Carlo Automobile) weer van onder het stof gehaald. Het bedrijf heeft nieuwe zuurstof gevonden en stelde tijdens het Top Marques evenement een supersportwagen voor, ALA 50 geheten. Prins Albert mocht er de doek van trekken.

De sportwagen maakt gebruik van een frame in carbon. Centraal achter de inzittenden ligt een 650pk sterke V8. Die is het geestenskind van Christian Contzen (voorheen de baas bij Renault Sport) en Daniel Trema (die in de GP2-series een vinger in de pap te brokken heeft). Hoe goed de ALA 50 presteert is nog niet geweten. Maar over twee jaar wil het bedrijf met drie Monegaskische rijders deelnemen aan de 24 uurs-race van Le Mans. Nog even geduld oefenen dus. Een voor weggebruik gehomologeerde variant staat ook op de planning. Die wordt op bestelling gemaakt. Het prijskaartje is ons onbekend, maar goedkoop zal het niet zijn.