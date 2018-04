Dit is de Ferrari California!

Door: BV

Dit zijn de eerste beelden van de Ferrari ‘GT' California, de nieuwe instapper van het merk met Stijgerende paard. De tweezitter heeft een metalen klapdak. De motor is een 4.300cc achtcilinder die onder de lange neus resideert. Goed voor 460pk bij een omwentelingssnelheid van 7.500t/min. De exacte prestaties houdt Ferrari nog even achter de hand, maar het merk wil wel kwijt dat de California in minder dan 4 tellen naar 100km/u moet kunnen sprinten. De bolide wordt in die oefening bijgestaan door een gerobotiseerde zevenversnellingsbak met dubbele koppeling. Om al dat geweld aan de teugels te houden, worden standaard carbon-ceramische schijven gemonteerd.