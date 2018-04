Brandstof (weer) naar recordprijs

Door: BV

Omdat de prijs van ruwe olie op de internationale markten stijgt en de val van de dollar inmiddels gebroken is, gaan de prijzen van alle brandstoffen op de Belgische markt weer de hoogte in. Daarbij sneuvelen de records. Een liter superbenzine met octaangetal 95 stijgt tot € 1,560. Benzine met 98 RON kost zelfs € 1,568. De maximumprijs van diesel gaat naar € 1,401 euro per liter. LPG tikt vanaf morgen woensdag af op € 0,606.

Ook voor stookolie sneuvelen alle records. Aan de pomp (waar beschikbaar) tikt die af boven 1 euro. Een bestelling tot 1.000l kost elke liter € 0,934 en voor bestellingen vanaf 2.000l geldt een literprijs van € 0,9102. De prijsstijging wordt voor de benzine enigszins getemperd door het stappensysteem van de Belgische staat. Omdat de vastgestelde drempelwaarden zijn overschreden worden de accijnzen op superbenzine met € 0,64 eurocent per liter verlaagd. Het is de vierde maal dat zulks dit jaar gebeurt. In de Auto55.be-rubriek diensten vind je steeds de actuele maximumprijzen voor de brandstoffen.