Slechts 11 stuks van Alfa Spider MM

Door: BV

Alfa Romeo, Fiat en Lancia zetten hun schouders onder de Mille Miglia 2008. Inmiddels een veeleisende regelmatigheidsrally voor old-timers, maar eens één van de meest legendarische autosportevenementen op onze planeet. Het evement gaat van starat op 15 mei in het Brescia en eindigt 1600km later in dezelfde historische stad. De Italiaanse groep laat zich in wat door Enzo Ferrari bestempeld werd als de beste wedstrijd ter wereld, niet onbetuigd. Fiat schijft een 8V in uit 1954, Lancia heeft Aurelia Gran Turismo B20 uit 1957 klaar staan en Alfa Romeo zakt zelfs met een heel contingent af naar het evenement. We denken aan een 6C 1750 Gran Sport, die in 1930 al eens over de finishlijn reed, een Alfa 1900 Sport Spider (1954), Alfa 2000 Sportiva (1954) en een Alfa 1900 Super Sprint uit '55.

Alfa neemt de gelegenheid te baat om een speciale Alfa Spider Mille Miglia in het leven te roepen. Die speciale uitgave is in een bijzonder gelimiteerde oplage van 11 exemplaren verkrijgbaar; 1 voor elke overwinning die het merk scoorde in de prestigieuze race. Een zilverkleurig herdenkingsplaatje in elk van de wagens bevat details van de overwinning. De Alfa Spider is uitgevoerd in een speciale kleur ‘Rosso 8C', krijgt een klavertje vier op de voorvleugel, het interieur is zwart met rode stiksels en onder de kap zit een 260pk sterke 3.2l V6 die z'n vermogen uitsluitend aan de voorwielen doorspeelt en daarbij geholpen wordt door het Q2-systeem (een Torsen-differentieel dat voor een levendiger weggedrag zorgt). Wie één van de exclusieve wagens wil, valt best niet z'n dealer lastig. Intekenen kan alleen aan de finish-lijn.