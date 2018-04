Spyker en Lotus duiken het bed in

Door: BV

e Nederlandse nicheconstructeur bevindt zich nog steeds in woelige wateren. En dan is het altijd handig als je manieren hebt om de kost te drukken. De exclusieve autobouwer gaat daarom een alliantie aan met Lotus. Het tekende daarover eerder deze week een overeenkomst. Die houdt in dat het bedrijf op de Britse speler beroep doet voor het aanleveren van onderdelen, ontwikkeling en de bouw van een onderstel. Dat zou het merk eindelijk de mogelijkheid moeten geven om in de productie een tandje bij te steken. Wellicht wordt de Peking To Paris-SUV ook op een bij Lotus ingekocht onderstel gekwakt. De productie van dat model is al enkele keren uitgesteld. De Britten (die nog steeds in handen zijn van het Maleisische Proton) horen ook in hun nopjes te zijn. Het nieuwe platform, waarop Lotus onder meer de nieuwe Esprit zal bouwen, was als een zeer flexibele bodemplaat ontwikkeld. Flexibel in de zin van; je kan er alle kanten mee uit. Om dat te illustreren, toonde het merk op het Autosalon van Genève vorig jaar al een SUV. En nu hebben ze er blijkbaar ook een klant voor.