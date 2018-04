Voorbode Mazda1 in Parijs

Door: BV

O

p het Autosalon van Parijs, na deze zomer, zal Mazda een concept car voor de ultieme stadsmini voorstellen. Die hoort in het gamma onder de al compacte Mazda2 te komen postvatten. Het model, waarvan officieel nog niets geweten is, krijgt het Nagare-lijnenspel. Eerder al gebruikte Mazda dat op de natuur (zand, wind, water...) geïnspireerde designthema al voor vier studiemodellen; Taiki, Ryuga, Hakaze en Furai. De 1 zou het eerste productiemodel zijn dat geheel volgens Nagare-filosofie werd ontwikkeld. In 2010 wordt het kleintje op de markt verwacht, ongeveer gelijk met de nieuwe Mazda3.