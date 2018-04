VW wil KTM

Door: BV

olkswagen heeft z'n zinnen gezet op een motormerk. De groep heeft een dergelijk product nog niet in portfolio en daar moet verandering in komen. KTM lijkt de uitverkoren keuze van de Duitsers te zijn. En dat is niet verwonderlijk. De Oostenrijkse bedrijf ligt immers in de buurt en -vooral- VW heeft het bedrijf de jongste jaren goed leren kennen. KTM maakt voor z'n X-BOW (foto), waarmee het z'n eerste schuchtere stappen in de autosector zette, immers gebruik van VW-technologie. De motor en versnellingsbak van de circuit-duivel worden immers bij VW ingekocht. Heden gaat het gerucht dat KTM de Duitsers zal helpen met de ontwikkeling van een eigen motor, maar het is waarschijnlijker dat het Duitse concern zich bij een fabrikant inkoopt. Het had eerder bedankt voor de mogelijkheid om het Italiaanse Ducati over te nemen en lijkt daar nu spijt van te hebben.